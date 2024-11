Mundial de Vôlei Masculino 2025: Brasil estreia contra China

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta quarta-feira (27) o calendário oficial do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino de 2025, que será realizado nas Filipinas entre os dias 12 e 28 de setembro. O Brasil, em busca de seu quarto título, integrará o Grupo H, ao lado das seleções da China, República Tcheca e Sérvia.

A seleção brasileira fará sua estreia no torneio em 14 de setembro, enfrentando a equipe chinesa às 10h, no horário de Brasília. Na sequência, o time brasileiro medirá forças contra a República Tcheca no dia 15, às 23h, e finalizará a fase de grupos enfrentando a Sérvia em 17 de setembro, também às 23h.

A competição deste ano marca um novo formato para o Mundial de Vôlei, agora com a participação ampliada para 32 seleções. As equipes estão distribuídas em oito grupos com quatro times cada na primeira fase. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam para as oitavas de final, seguindo um sistema eliminatório direto até a grande final, agendada para o dia 28 de setembro.

Todos os jogos serão realizados em Manila, capital das Filipinas, utilizando duas grandes arenas: o Smart Aranet Coliseum, com capacidade para 14 mil espectadores, e a SM Mall of Asia Arena, que comporta até 20 mil pessoas. Esta edição também inaugura a periodicidade bienal do torneio, significando um marco na história da competição.

Na edição anterior do Mundial masculino realizada em 2022 na Polônia e Eslovênia, a Itália conquistou o título ao vencer os anfitriões poloneses na final. O Brasil terminou com a medalha de bronze naquela oportunidade.

Além do evento masculino nas Filipinas, a Tailândia será a sede do Mundial de Vôlei Feminino em 2025. O Brasil já está confirmado na disputa feminina, porém os detalhes sobre seus adversários e datas ainda não foram definidos pela FIVB.

Para os fãs ansiosos por acompanhar o desempenho da seleção masculina brasileira, os jogos da primeira fase estão assim agendados:

14/09 às 10h: Brasil x China

15/09 às 23h: Brasil x República Tcheca

17/09 às 23h: Brasil x Sérvia

Todas as partidas seguirão o horário de Brasília.