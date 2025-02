Mundial de rally tem vitória de Lucas Moraes nas dunas de Abu Dhabi neste domingo (23)

Lucas Moraes foi protagonista de um duelo bastante emocionante contra o francês Sebastien Loeb, considerado um dos maiores pilotos de rally de todos os tempos, durante o primeiro dos cinco dias de disputa do Abu Dhabi Desert Challenge, nos Emirados Árabes Unidos, prova válida pela segunda etapa do Campeonato Mundial de Rally Raid. A bordo de um Toyota GR DKR Hilux e com navegação do espanhol Armand Monleón, Moraes venceu a briga por apenas 1min01s sobre o Dacia SandRider de Loeb e do navegador belga Fabian Lurquin. Nove vezes campeão mundial de rally de velocidade, Loeb nos últimos anos tem lutado para conseguir seu primeiro título importante no rally raid, incluindo o Dakar, no qual foi três vezes vice-campeão.

Moraes e Monleón completaram a especial (trecho no qual os participantes competem contra o relógio) deste domingo em 2h57min34s. Dividida em seis trechos parciais (aos 33, 72, 107, 164, 205 e 243 quilômetros do percurso), a prova também contou com a agressividade do maior especialista em corridas no deserto na atualidade, Nasser Al-Attiyah, que tomou a dianteira de Moraes na segunda parcial e se manteve na ponta também no trecho seguinte, mas foi superado pelo brasileiro nas demais parciais da competição. Loeb, de seu lado, foi uma “sombra” para o piloto brasileiro durante todo o dia, permanecendo sempre perto e se posicionando para tomar a dianteira caso Moraes cometesse qualquer erro.

“Tenho muito a aprender” – “Foi fantástico brigar com alguém como o Loeb durante todo o dia. Foi também uma sensação muito boa recomeçar a disputa do Mundial da mesma forma que encerramos a etapa anterior, que foi o último dia de Dakar, com vitória na especial”, disse o brasileiro, que venceu o dia de encerramento do maior rally do mundo, em 17 de janeiro. “O resultado de hoje é muito importante para a nossa equipe, que tem trabalhado duro para desenvolver o carro. O desafio aqui em Abu Dhabi vai ser difícil até o final, especialmente porque ainda tenho bastante para aprender quando se trata de competir no deserto, particularmente aqui, com dunas muito altas. Mas estou confiante. Hoje foi o primeiro passo. Vamos ver como nos saímos nos próximos quatro dias”, resumiu Moraes, que estreou no Mundial de Rally-Raid em 2024 já com um terceiro lugar na classificação geral do campeonato.

O catarense Nasser Al-Attiyah e seu Dacia SandRider, navegado pelo francês Edouard Boulanger, terminaram o dia na quarta posição. Já a dupla atual campeã mundial de Rally-Raid, que também venceu o Dakar 2025, Yasser Al-Rajhi (Arábia Saudita) e Timo Gottschalk (Alemanha), chegou na 14ª posição com seu Toyota Overdrive.

O Abu Dhabi Desert Challenge está em sua 34ª edição. Nesta segunda-feira, os competidores disputam a segunda especial, com 228km de trecho cronometrado. Por ter vencido neste domingo, Moraes e Monleón irão largar na frente, o que é considerado uma grande desvantagem em provas no deserto pela inexistência de referências nas areias e duas do deserto – não há marcas no solo que ajudem a identificar qual caminho a seguir, já que as tripulações recebem o mapa do trecho do dia com apenas 15 minutos antes da largada. A prova se encerra na quinta-feira (27), quando os competidores terão percorrido um total de 1.186km cronometrados (divididos em cinco “especiais”).