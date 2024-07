Mumuzinho traz tecnologia inédita com referências da Broadway em gravação de seu novo DVD

Na noite de hoje, São Paulo será palco de um evento grandioso: a gravação do novo DVD de Mumuzinho, intitulado “Conectado”. O show na Vibra São Paulo traz uma experiência visual inspirada na Broadway, cheia de interações entre o artista, atores e bailarinos. A tecnologia de ponta, como os painéis de LED transparentes utilizados em shows da banda U2, eleva o espetáculo a um nível internacional, com referências do pop contemporâneo.

A direção artística e de vídeo ficou por conta da TS Music, produtora conceituada responsável por executar grandes shows, turnês e gravações nacionais e internacionais. O público pode esperar surpresas que remetem às grandiosas apresentações de Usher e até mesmo de Michael Jackson.

O projeto conta com a participação de artistas como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Mc IG, Miltinho, Rodriguinho, Michele Andrade e Felipe & Rodrigo, que prometem tornar esta noite inesquecível, com performances de músicas que serão lançadas em breve.

Mumuzinho dedicou semanas de ensaios intensivos para garantir a perfeição de cada detalhe do projeto, que representa uma inovação no mercado musical brasileiro, reunindo mais de 300 profissionais nos bastidores para fazer acontecer. O repertório do DVD será composto por trinta faixas, sendo vinte e cinco delas inéditas, oferecendo uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba.

“Conectado” reflete um Mumuzinho mais maduro e que se firmou como uma potência no pagode, com seus mais de 3 milhões de ouvintes nas plataformas digitais. Com essa produção monumental, o artista reafirma seu talento e versatilidade e marca um capítulo especial em seus 15 anos de carreira, celebrando a paixão pela boa música e a cultura brasileira com um toque de grandiosidade e modernidade ideais para a ocasião.