Mumuzinho recebe grandes nomes da música em seu novo DVD “Conectado” na próxima quarta (3)

Nome consagrado do pagode nacional, Mumuzinho se prepara para agregar novas canções, que reforçam sua versatilidade artística, ao seu extenso repertório. No próximo dia 3 de julho, o cantor sobe ao palco do Vibra São Paulo, na zona sul da capital paulista, para gravar um dos maiores projetos de sua vida: o DVD “Conectado”.

Descrito como uma “reconexão” de Mumuzinho com a música de forma muito prazerosa, o projeto terá 30 canções, sendo 25 inéditas, e irá contar com participações especiais de Belo, Thiaguinho, Miltinho, Turma do Pagode, Pericles, Mc IG, Ferrugem, Felipe e Rodrigo e muito mais. Os últimos ingressos para marcar presença nesta noite única estão disponíveis no site da Uhuu.

“Conectado é isso, um Mumuzinho mais maduro, que se reconecta com a arte, com o amor pela música que sempre fez meus olhos brilharem”, afirma o cantor. Com direção da TS Music, o cantor convida o público a usar na gravação roupas da cor lilás, que traz predominante da identidade visual do projeto, para tornar a noite ainda mais bonita.

O artista grava o “Conectado” – seu primeiro projeto audiovisual em mais de 10 anos – após o sucesso do álbum “Resenha do Mumu”, pelo qual recebeu o disco de ouro pelos mais de 260 milhões de streams e uma indicação ao Latin GRAMMY®️ na categoria “Melhor Álbum de Samba/Pagode”. O sucesso consistente reflete a potência de um dos maiores nomes do samba na atualidade, com 15 anos de carreira e mais de 3 milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Serviço: Mumuzinho – Gravação de DVD Conectado

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP)

Abertura da casa: 19h

Ingressos: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/mumuzinho-gravacao-de-dvd-13035

Classificação: 18 anos, menores apenas acompanhados dos pais