Mumuzinho lança single de verão “De pegas com ex” em parceria com Michele Andrade

Mumuzinho continua a surpreender e encantar os fãs! Nesta quinta-feira (16), o cantor lança a faixa inédita “De Pegas com Ex”, em parceria com Michele Andrade. A música, que traz uma mistura irreverente de pagode com forró pop da pernambucana, promete ser um dos grandes destaques neste verão e chega para somar ao lançamento do álbum de “Conectado”. Este primeiro projeto reúne, também, as 12 faixas já lançadas do EP 1 e 2 – entre elas “500km”, “Nem aí” em parceria com Rodriguinho, “Eu tô feliz”, “Black Love”, “Procura-se um amor” feat Belo, “Sou céu ou chão” com Thiaguinho, “A três”, “Inconformado” com participação de Pericles, “2022” e muitas outras canções que já caíram no gosto do público.

Com mais de 12 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo, o DVD “Conectado” foi gravado em São Paulo, em um show memorável com participações especiais, tecnologias jamais vistas no pagode e explorando as diversas facetas desse artista tão único como Mumuzinho. “Estou muito feliz e realizado com tudo que vivendo através deste projeto. Conectado me trouxe a possibilidade de juntar estilos musicais e artistas incríveis ao meu trabalho, ao pagode. E, agora, “De pegas com ex” chega para abrilhantar ainda mais este álbum com uma mistura e swing diferente. Tenho certeza que o público vai curtir cantar e dançar muito com essa música” completa o cantor.

Acha que é só isso? Não! Ainda neste primeiro semestre de 2025, Mumuzinho disponibiliza novas faixas deste novo DVD que veio para transformar e engrandecer ainda mais a trajetória deste artista que já está na estrada há mais de 15 anos. Aguardem!