Mumuzinho lança segundo volume do DVD “Conectado” com parceria com Thiaguinho nesta quinta-feira

Mumuzinho divulga um novo capítulo do maior projeto de sua carreira nesta quinta-feira (21), às 21h, em todas as plataformas digitais. Com cinco faixas, “Conectado, Vol. 2” conta com uma parceria entre o artista e Thiaguinho: os dois grandes nomes do pagode colaboram na música de trabalho “Sou céu ou chão”. O videoclipe chega amanhã (22) às 11h no canal do Mumu no YouTube.

O DVD foi gravado em São Paulo em julho, em um show com ingressos esgotados. O primeiro volume foi lançado em agosto, com as participações de Péricles, Milthinho e Rodriguinho, e se tornou um sucesso com mais de 10,5 milhões de streams, com destaque para a faixa “À Três”, cujo videoclipe acumula 5 milhões de visualizações.

“Conectado” promove uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode, além de reedições de sucessos aclamados pelo público. Indicado ao Latin GRAMMY®️, Mumuzinho é um dos nomes mais respeitados e amados do samba e pagode no Brasil, com uma carreira que abrange mais de 15 anos.

Faixas do EP.2 do “Conectado”:

1. ⁠Sou céu ou chão (ft. Thiaguinho)

2. ⁠Outro ser

3. ⁠Procura-se um amor (ft. Belo)

4. ⁠⁠Energia não mente

5. ⁠Shot 43