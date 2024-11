Mumuzinho lança “Conectado Vol. 2” com participações de Thiaguinho e Belo

Mumuzinho, um dos maiores nomes do samba e pagode no Brasil, celebra mais um marco em sua carreira com o lançamento do volume 2 de seu DVD “Conectado”. A coletânea, que dá continuidade ao maior projeto da carreira do artista até hoje, chegou nesta quinta-feira (21) em todas as plataformas digitais. Ouça: http://umusicbrazil.lnk.to/ConectadoVol2

Com 5 faixas, o EP traz destaque para a música de trabalho “Sou céu ou chão”, parceria com Thiaguinho, marcando a junção de dois dos maiores nomes do gênero no Brasil. O videoclipe já está disponível no canal de Mumuzinho no YouTube (Link: https://bit.ly/40YAcKU).

Após o sucesso do primeiro volume, que acumula mais de 10,5 milhões de streams e trouxe colaborações com Péricles, Milthinho e Rodriguinho, Mumuzinho promete continuar surpreendendo o público com seu talento e versatilidade musical.

“Conectado Vol. 2” reforça a capacidade do cantor de unir inovação e tradição, ao reunir faixas inéditas e releituras. A parceria com Thiaguinho, bem como a colaboração com Belo na música “Procura-se um amor”, reforçam a química musical de Mumuzinho com nomes potentes do samba e do pagode que brilharam no DVD.

Além das parcerias de peso, o segundo volume apresenta as músicas “Outro ser”, “Energia não mente” e “Shot 43”, que mostram diferentes facetas de Mumuzinho como cantor e intérprete, sempre com um toque de romantismo que é característico de suas criações.

O projeto, gravado em São Paulo em julho, é um verdadeiro presente para os fãs do gênero. O show com ingressos esgotados trouxe uma estrutura grandiosa digna de uma estrela da música, e uma experiência visual única inspirada na Broadway, com tecnologia de ponta.

Com mais de 15 anos de carreira e uma indicação ao Latin GRAMMY®️ no currículo, Mumuzinho segue consolidando sua trajetória como um dos artistas mais respeitados e amados do Brasil. “Conectado” é a celebração de sua história e uma reafirmação de seu compromisso com a música.

Faixas do EP.2 do “Conectado”:

1. ⁠Sou céu ou chão (ft. Thiaguinho)

2. ⁠Outro ser

3. ⁠Procura-se um amor (ft. Belo)

4. ⁠⁠Energia não mente

5. ⁠Shot 43