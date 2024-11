Mumuzinho lança clipe de “Outro Ser” e celebra sucesso de “Conectado Vol. 2”

Nesta quarta-feira (27), Mumuzinho apresentou ao público o clipe de “Outro Ser”, faixa que faz parte do “Conectado Vol. 2”, lançado na última semana. A nova produção reforça o romantismo característico do artista e já está disponível no YouTube. O projeto, considerado o maior da carreira do cantor, reúne músicas inéditas e releituras que destacam sua versatilidade no samba e pagode.

O clipe de “Sou Céu ou Chão”, parceria com Thiaguinho, é um dos destaques deste segundo volume e já ultrapassa 1,3 milhão de reproduções no YouTube. Além dessa colaboração, Mumuzinho também trouxe a potência de Belo em “Procura-se um Amor”, consolidando o projeto como um marco ao celebrar a união de grandes nomes do gênero.

Gravado em São Paulo em julho, o DVD “Conectado” impressiona pela grandiosidade e pela inspiração na Broadway em sua produção. Os dois volumes já lançados somam 12 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo. Com 15 anos de carreira e uma indicação ao Latin GRAMMY®️, Mumuzinho celebra esse novo capítulo como um divisor de águas, com o projeto representando uma reafirmação de seu compromisso com a música.