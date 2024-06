Mumuzinho grava DVD “Conectado” em julho

“Um dos maiores projetos da minha vida”, assim define Mumuzinho a importância de seu novo DVD “Conectado”. Após mais de 10 anos da gravação do primeiro projeto audiovisual, o pagodeiro prepara um novo DVD, que traz muito amadurecimento enquanto cantor. Programado para dia 3 de julho, no Vibra São Paulo, o álbum vem com 30 canções, sendo 25 inéditas, e participações especiais de Belo, Péricles, Ferrugem, Mc IG, Turma do Pagode, Thiaguinho, Felipe & Rodrigo e Milthinho.

Envolvido 100% na produção do novo DVD – desde a escolha do nome do projeto, seleção de equipe, escolha e construção das músicas – Mumuzinho conclui que este trabalho reconecto-o com a música de uma forma muito prazerosa. “Estou muito focado neste projeto, conectado com esse momento atual da música, em poder criar e receber essas mudanças que a música está trazendo. Conectado é isso, um Mumuzinho mais maduro, que se reconecta com a arte, com o amor pela música que sempre fez meus olhos brilharem” , detalha o artista.

Com mais de oito milhões de seguidores nas plataformas, “Conectado”, chega após o sucesso de “Resenha do Mumu”, pelo qual o cantor recebeu o disco de ouro pelos mais de 260 milhões de streams e foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de samba/pagode.

Para compra de ingresso, acesse: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/mumuzinho-gravacao-de-dvd-13035

Abertura da casa: 19h

Início gravação: 21h