Mumuzinho grava DVD “Conectado” com megaestrutura e reúne grandes artistas

Mumuzinho viveu uma das noites mais gloriosas de seus 15 anos de carreira nesta quarta-feira (3) com a gravação de seu novo DVD, intitulado “Conectado”. Com ingressos esgotados, o cantor apresentou ao público de 7 mil pessoas um repertório inédito com 25 novas músicas, dentre as 30 que compõem o audiovisual.

As participações de amigos e colegas de longa data do artista tornaram a ocasião ainda mais especial. Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Mc IG, Miltinho, Rodriguinho, Michele Andrade e Felipe & Rodrigo dividiram o palco com Mumuzinho e promoveram uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode, além de reedições de sucessos aclamados pelo público.

Na plateia do Vibra São Paulo, famosos e amigos marcaram presença e prestigiaram o momento, incluindo Dodô Pixote, Naldo, Zaac, Salgadinho, Jonas Sulzbach, Fernando Medeiros, Aline Gotschalg, Breno Simões, Paula Amorim, Nizam, entre outros.

Sob a direção artística e de vídeo da produtora conceituada TS Music, o show trouxe uma estrutura grandiosa digna de uma estrela da música, e uma experiência visual única inspirada na Broadway, com muita interação entre o artista, atores e bailarinos. O uso de tecnologia de ponta, como os painéis de LED transparentes utilizados em shows do U2, adicionou um toque internacional ao espetáculo.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrada emblemática de Mumuzinho, que surpreendeu a todos ao surgir de uma catapulta subterrânea do palco, a mesma utilizada por Rodrigo Teaser, cover oficial de Michael Jackson no Brasil. O músico incorporou várias referências ao rei do pop em suas performances.

O sucesso da noite foi resultado de semanas intensivas de ensaios por parte de Mumuzinho e uma equipe de mais de 300 profissionais dedicados. “Conectado” não só reafirmou o talento e a versatilidade de Mumuzinho, mas também trouxe uma experiência única para os fãs, que juntos com o artista celebraram a boa música e a alegria que ela proporciona.