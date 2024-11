Mumuzinho e Luiza Martins cantam Alcione no programa do Ratinho 

Nesta sexta-feira (22), Mumuzinho e Luiza Martins são os convidados especiais do Programa do Ratinho, no SBT. Os artistas se juntam ao apresentador em um programa especial, que vai ao ar às 22h30, e que conta também com games, comédia, participação do público e muito bom humor.

Mumuzinho, que lançou nesta quinta-feira o volume 2 de seu DVD “Conectado”, irá apresentar grandes sucessos que marcaram sua trajetória como “Eu Mereço Ser Feliz”. Luiza Martins, por sua vez, trará ao palco sua energia única e alguns dos hits que têm consolidado sua carreira solo, como “S de Saudade”.

Além de seus hits, os artistas cantaram juntos “Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)”, clássico de Alcione. Os dois embalam a noite na tela da televisão com as performances e também compartilham histórias sobre suas trajetórias.