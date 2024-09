Mumuzinho divulga nesta semana os clipes finais do Volume 1 do DVD “Conectado”

Mumuzinho, um dos maiores ícones do samba e pagode, libera nesta semana os dois últimos videoclipes do Volume 1 de seu DVD “Conectado”. O clipe da faixa “2022”, parceria com Milthinho, foi divulgado hoje, enquanto o audiovisual de “Eu Tô Feliz”, será lançada nesta sexta-feira (20) ao meio-dia, encerrando a sequência de lançamentos desse primeiro volume do projeto.

O novos lançamentos se somam aos clipes já divulgados anteriormente, incluindo os sucessos “À Três”, “Bl4ck Love”, “Nem Aí” (com Rodriguinho), “Pecado” e “Inconformado” (em parceria com Péricles). Juntos, acumulam mais de 5,6 milhões de visualizações, com destaque para o audiovisual de “À Três” que ultrapassa 3,9 milhões de views.

O projeto “Conectado”, gravado em São Paulo em um show de ingressos esgotados, representa um grande marco na carreira do artista. Com uma mistura de novas canções e reinterpretações de clássicos do samba, o DVD tem mostrado a versatilidade de Mumuzinho em mesclar o tradicional com o inovador.

O novo projeto também reúne Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Mc IG, Michele Andrade e Felipe & Rodrigo nas outras faixas que serão lançadas em breve. “Conectado” chega após o sucesso de “Resenha do Mumu”, pelo qual o cantor recebeu o disco de ouro pelos mais de 260 milhões de streams e foi indicado ao Grammy Latino.