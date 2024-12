Mumuzinho disponibiliza videoclipe de “Shot 43”, última faixa do projeto “Conectado Vol. 2”

Mumuzinho lançou o clipe de “Shot 43”, a última faixa do aclamado “Conectado Vol. 2”, marcando o encerramento visual do segundo volume do maior projeto de sua carreira até o momento. Gravado ao vivo durante o show lotado em São Paulo, o vídeo já está disponível no canal oficial do cantor no YouTube.

Com parcerias de peso, como Thiaguinho em “Sou Céu ou Chão” e Belo em “Procura-se Um Amor”, o segundo volume do projeto trouxe faixas inéditas e releituras que destacam as diversas facetas de Mumuzinho como cantor e intérprete. Sempre fiel ao toque de romantismo que marca suas criações, “Shot 43” é mais um exemplo da autenticidade e versatilidade do artista.

Somando os dois volumes já lançados, os vídeos do projeto “Conectado” acumula impressionantes 11,9 milhões de reproduções no YouTube, reafirmando Mumuzinho como um dos maiores nomes do samba e pagode no Brasil. Com direção criativa inspirada em grandes produções internacionais e performances cativantes, o projeto é uma celebração da trajetória de mais de 15 anos de carreira do cantor, além de um presente especial para os fãs.