Mumuzinho disponibiliza clipe de “Black Love”, faixa do primeiro volume do DVD “Conectado”

Mumuzinho disponibilizou nesta quarta-feira o videoclipe de “Black Love”, faixa presente no primeiro volume de seu novo DVD “Conectado”, considerado o maior projeto de sua carreira. Este é o segundo audiovisual divulgado dentre as músicas presentes na coletânea; o primeiro foi o de “À Três”, que viralizou e atualmente soma mais de 3,2 milhões de reproduções.

Lançada em agosto, a primeira parte do “Conectado” inclui 7 faixas e traz músicas inéditas e parcerias especiais com Péricles, Milthinho e Rodriguinho. O DVD foi gravado em São Paulo em julho, em um show com ingressos esgotados, e promove uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode, além de reedições de sucessos aclamados pelo público.

Indicado ao Latin GRAMMY®️, Mumuzinho é um dos nomes mais respeitados e amados do samba e pagode no Brasil. Com uma carreira que abrange mais de 15 anos, ele continua a inovar e encantar o público com sua voz poderosa, carisma e talento musical. “Conectado” é mais uma prova de sua habilidade em se reinventar e se conectar com seus fãs de maneira profunda e emocionante.