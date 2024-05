Mumuzinho confirma participação de Belo em DVD “Conectado”

Belo é mais uma atração especial confirmada no novo DVD de Mumuzinho “Conectado”. O cantor se une a Péricles, Ferrugem, Mc IG, Turma do Pagode, Thiaguinho, Felipe & Rodrigo e Milthinho, anteriormente anunciados como participações confirmadas até o momento. Com 30 canções, sendo 25 inéditas, “Conectado” é um dos maiores projetos da carreira de Mumuzinho, que após mais de 10 anos da gravação do primeiro projeto audiovisual, se prepara um novo DVD, que traz muito amadurecimento enquanto cantor. Programado para dia 3 de julho, na Vibra São Paulo.

Envolvido 100% na produção do novo DVD – desde a escolha do nome do projeto, seleção de equipe, escolha e construção das músicas – Mumuzinho conclui que este trabalho reconectando-o com a música de uma forma muito prazerosa. “Estou muito focado neste projeto, conectado com esse momento atual da música, em poder criar e receber essas mudanças que a música está trazendo. Conectado é isso, um Mumuzinho mais maduro, que se reconecta com a arte, com o amor pela música que sempre fez meus olhos brilharem” , detalha o artista.

Com mais de oito milhões de seguidores nas plataformas, “Conectado”, chega após o sucesso de “Resenha do Mumu”, pelo qual o cantor recebeu o disco de ouro pelos mais de 260 milhões de streams e foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de samba/pagode.