Mumuzinho compartilha bastidores dos ensaios de seu novo DVD “Conectado”

Prestes a gravar seu novo DVD “Conectado”, Mumu compartilha imagens dos ensaios de dança com suas bailarinas. Considerado o maior projeto de sua vida, o artista inova e traz bailarinos e muita dança para seu novo projeto audiovisual.

Com a gravação marcada para a próxima quarta-feira (3), na Vibra São Paulo, o artista conta com a participação especial de Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Mc IG, Milthinho, Michele Andrande, Rodriguinho e Felipe & Rodrigo.

“Conectado” reflete um Mumuzinho mais maduro e, mais do que nunca, apaixonado pela boa música que faz brilhar seus olhos e os olhos dos seus fãs e ouvintes. Com mais de 3 milhões de ouvintes nas plataformas digitais, o pagodeiro e sambista comemora 15 anos de carreira com um sucesso que reflete sua potência nos estilos em que se consagrou.