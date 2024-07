Mumuzinho canta música inédita de seu novo DVD “Conectado” em participação no Podpah

Nome consagrado do pagode nacional, Mumuzinho participou do Podpah e contou detalhes exclusivos de seu novo DVD, “Conectado”, gravado no início do mês em São Paulo.

O cantor afirmou no podcast que todas as músicas que fazem parte do projeto são inéditas e cantou um trecho de uma delas: “E sem querer, querendo, a gente combinou certinho / Olha a gente doido no rolê / Essa mina é uma em um milhão / A gente gosta de curtir a três / Eu, ela e o nosso litrão”.

Primeiro audiovisual do artista em mais de 10 anos, “Conectado” foi gravado diante de uma casa cheia, com mais de 7 mil pessoas na plateia, e com participações especiais que tornaram a ocasião ainda mais especial, como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem e Turma do Pagode, entre outros. O show trouxe uma estrutura grandiosa digna de uma estrela da música, e uma experiência visual única inspirada na Broadway.