Mumuzinho apresenta “Conectado” no Rio de Janeiro nesta sexta (14)

O público pediu e ele está de volta! Após o sucesso de sua última apresentação no Rio de Janeiro, Mumuzinho retorna à cidade maravilhosa com a mega apresentação da turnê “Conectado”. Dessa vez, Mumuzinho traz ao Rio de Janeiro o show que acontece dia 14 de fevereiro, no Espaço Hall, e uma surpresa para os fãs cariocas: a participação especial do cantor Belo.

Além da presença do cantor, o show trará todos os elementos marcantes da gravação do DVD “Conectado”, como a Catapulta, LEDs e uma cenografia diferenciada. O repertório inclui hits como “Fulminante”, “Curto Circuito”, “Fala”, “Eu Mereço Ser Feliz”, “Dengo Nego”, “A Três” e “Descobridor Dos Sete Mares”.

Com parcerias de peso, direção criativa inspirada em grandes produções internacionais, performances cativantes e milhões de acessos no Youtube, “Conectado” é o maior projeto da carreira do cantor até o momento, se tornando uma celebração de toda a sua trajetória, além de um presente especial para os fãs do cantor.