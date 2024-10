Mumuzinho apresenta “500KM”, single do DVD “Conectado”

Chegou a nova fase do projeto “Conectado”! Mumuzinho, um dos nomes mais respeitados e amados do samba e pagode no Brasil, lança nesta quinta-feira (10), às 21h, o single “500KM”, de seu mais novo DVD gravado em julho. A faixa chega acompanhada por um videoclipe, que estará disponível nesta sexta-feira (11), às 11h, no canal do artista no YouTube.

Este é o primeiro lançamento após a divulgação, em agosto, da primeira parte do projeto, que conta com 7 músicas, e participações especiais de Péricles, Milthinho e Rodriguinho. O Volume 01 acumula mais de 10,5 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo, com destaque para a faixa “À Três”, que viralizou no Spotify e no YouTube.

“500KM” chega na véspera do início da turnê do projeto “Conectado”, que será na casa de shows Qualistage, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Para esta apresentação em sua cidade natal, Mumuzinho trará uma estrutura grandiosa e várias surpresas. Os últimos ingressos estão à venda no site da Ticketmaster.

“Conectado” promove uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode, além de reedições de sucessos aclamados pelo público. Além das já lançadas parcerias, a coletânea também reúne Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Mc IG, Michele Andrade e Felipe & Rodrigo nas outras faixas que serão lançadas em breve. A gravação em julho contou com ingressos esgotados e uma experiência visual inspirada na Broadway, com tecnologia de ponta que elevou o espetáculo a um nível internacional.

Com seu talento ímpar refletido em um grande sucesso que se estende há 15 anos de carreira, Mumuzinho vivencia um grande momento de consagração com “Conectado”. Atualmente, soma mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com uma discografia que acumula 900 milhões de reproduções e uma indicação ao Grammy Latino.