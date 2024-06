Mumuzinho anuncia mais uma participação da gravação de seu novo DVD “Conectado”

Há poucos dias de gravar seu mais novo DVD “Conectado”, que considera o maior projeto de sua vida, Mumuzinho confirmou nesta sexta-feira (28) o último nome dentre as grandes atrações que irão fazer parte do disco ao vivo: Michele Andrade, referência no forró, com mais de uma década de trajetória na música. A gravação será na próxima quarta-feira (3), em São Paulo.

A pernambucana se junta a Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Mc IG, Miltinho, Rodriguinho e Felipe & Rodrigo, que já tinham sido anunciados como participações especiais e irão subir ao palco do Vibra São Paulo na próxima semana para tornar a noite inesquecível, com a performance de músicas que serão lançadas em breve. Trinta faixas irão fazer parte do repertório do DVD, sendo 25 delas inéditas.

“Conectado” reflete um Mumuzinho mais maduro e, mais do que nunca, apaixonado pela boa música que faz brilhar seus olhos e os olhos dos seus fãs e ouvintes. Com mais de 3 milhões de ouvintes nas plataformas digitais, o pagodeiro e sambista comemora 15 anos de carreira com um sucesso que reflete sua potência nos estilos em que se consagrou. Os últimos ingressos da gravação do DVD estão à venda no site da Uhuu.