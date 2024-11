Multiplan Hall ParkShopping São Caetano recebe Renato Teixeira

No sábado (7 de dezembro), o compositor paulista Renato Teixeira trará para São Caetano do Sul os seus grandes sucessos que compõem a turnê Estrada Eu Sou. Os ingressos já estão à venda e o palco que receberá a estrela da música popular brasileira será o Multiplan Hall ParkShopping São Caetano.

A turnê descreve as andanças do cantor e compositor pelo Brasil afora onde “a gente se mistura e se apaixona por todas as culturas e assim vamos nos tornando únicos dentro de tanta pluralidade”. Para sintetizar toda a imensidão desse Brasil, ninguém melhor que ele mesmo: um caiçara que canta caipira e vive na metrópole; que conhece a nossa história como ninguém e por isso tem o dom de colocar em cada letra de suas composições todas as riquezas e belezas da cultura do nosso país.

O Multiplan Hall ParkShopping São Caetano é uma moderna casa de espetáculos, com ar-condicionado, acústica perfeita, serviço de bar e de alimentos e com a retaguarda de todas as facilidades e comodidades oferecidas por um shopping center.

Serviço:

Apresentação: 07/12/2024

Local: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Abertura da casa: 19h30

Horário do Show: 21h00

Endereço: ParkShopping São Caetano – Alameda Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsável legal.

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Bilheteria Oficial