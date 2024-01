Multinacional alemã inaugura primeira fábrica e centro de pesquisa global no Brasil

A multinacional alemã DVA Agro inaugura hoje, dia 30, terça-feira, em Indaiatuba, interior de São Paulo, sua primeira unidade fabril e centro global de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Segundo o diretor da DVA Brasil, Fernando Fernandes, o investimento é da ordem de R$ 12 milhões, com uma área de mais de dois mil metros quadrados, que serão utilizados para a fabricação de aproximadamente 10 milhões de litros/ano de adjuvantes de alta performance.

Em curto período de atuação por aqui, já dá mais um importante passo no fortalecimento e expansão, com expectativa de duplicar o tamanho da global da companhia até 2028. Esta é mais uma forte demonstração do grupo no mercado, que ao longo dos últimos sete anos vem investindo fortemente no desenvolvimento de tecnologias nas áreas de adjuvantes, bioestimulantes fisiológicos e biológicos.

Segundo Natália Gonçalves, diretora global de pesquisa e desenvolvimento e da linha de adjuvantes (Adyuvia) e especialidades químicas, grande parte da expertise química para o mercado agro será produzida nesta nova unidade. “Produtos fabricados aqui serão exportados para os outros 53 países em que atuamos. Isso reafirma o compromisso da empresa em expandir as operações”, sinaliza.

Atualmente, a companhia comercializa 20 diferentes formulações de produtos, muitos patenteados, de alta tecnologia e performance para o agronegócio. A unidade brasileira foi especialmente construída para produção da linha ADYUVIA, composta por adjuvantes foliares e de solo, e a linha de especialidades químicas (SPCHEM), para desenvolvimento de outras formulações. “A fábrica foi projetada com estrutura para ser também uma unidade para atender a demanda Latam da linha de nutrição vegetal e bioestimulantes da INCENTIA”, detalha Natália.

O Brasil foi escolhido para receber a nova fábrica devido ao posicionamento estratégico dos principais mercados que o grupo está presente, estando assim mais perto do produtor rural e também para controle da propriedade intelectual. A DVA Agro vem desenvolvendo tecnologias inovadoras ao longo dos últimos anos, aproximadamente 10 inovações são patenteadas por ano.

Além desta unidade brasileira, que contará com mais de 30 funcionários, a DVA Agro também possui fábrica na Argentina, voltada para a produção de defensivos agrícolas químicos e outras duas unidades na Espanha, focada em desenvolvimento de bioestimulantes fisiológicos e defensivos biológicos além de dois outros centros de pesquisa também na Espanha focados em nutrição vegetal e biológicos.

Participam da solenidade, além de representantes do poder público de Indaiatuba, João Aleixo, CEO DVA Agro, Matthias Damm, proprietário e CEO da DVA Group e outros profissionais da companhia.