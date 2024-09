Multidão vai ao delírio com Péricles e Luan Santana no Itaquá Music Fest

As apresentações dos cantores Péricles e Luan Santana levaram uma multidão ao delírio no domingo (8/9), no Itaquá Music Fest, realizado em comemoração aos 464 anos de Itaquaquecetuba-SP. Os shows da terceira noite do festival superaram todas as expectativas dos organizadores. O público de 45 mil pessoas também conheceu, ontem, o campeão da etapa de Itaquá da Liga Nacional de Rodeio. Com assinatura da MP Produções, a festa retorna na sexta (13/9), com Wesley Safadão e Pedro Sampaio. Já no sábado (14/9), a programação traz DJ Maju Santana, Xand Avião e a dupla Jorge e Mateus.

Péricles, o primeiro a se apresentar nesse domingo, transformou a arena no Jardim Adriane numa grande roda de samba. Não faltaram, na apresentação, sucessos dos tempos do Exaltasamba, como “Dança do Bole-Bole”, e hits da carreira solo, a exemplo de “Até que Durou”.

Com duas horas de duração, o show abarcou, ainda, homenagens a Gonzaguinha, com “O que é, o que é?”, “Clareou”, de Diogo Nogueira, e “Deixa a vida me levar”, de Zeca Pagodinho.

Na sequência, Luan Santana subiu ao palco do Itaquá Music Fest. Com direito a um espetáculo cenográfico e luzes pirotécnicas, o início do show já mostrou a que veio o jovem sertanejo. O artista entoou, de cara, sucessos como “Deus é Muito Bom” e “Morena”. No set list também não faltaram os sucessos “Abalo Emocional” e “Te Esperando”, levando o público a atravessar a madrugada de segunda-feira. A apresentação chegou ao fim só perto das 2h.

Balanço

De sexta-feira, quando o Itaquá Music Fest teve início, até ontem, foram seis os shows e um público estimado em 120 mil pessoas.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), que, pelo terceiro ano consecutivo trouxe o festival para a cidade, comemorou o sucesso do primeiro fim de semana do evento, que teve troca solidária de alimentos por ingressos:

“Ver nossa cidade reunindo 120 mil pessoas em três dias de festa é motivo de orgulho. Mais do que prestigiar shows de artistas renomados, nossa população e visitantes participaram ativamente das comemorações do aniversário de Itaquá. Este festival prova que é possível trazer para cá eventos como este, sem custos para o município, sendo tudo custeado pela iniciativa privada”.

Outro momento alto da noite foi a comemoração do aniversário de 464 anos de fundação de Itaquá. No palco, assistidos pela Casa da Criança embalaram o “Parabéns a Você”, enquanto jogaram bolas gigantes e coloridas para a plateia.

Montaria

O Itaquá Music Fest desse domingo abrigou, também, a final da etapa classificatória da cidade da Liga Nacional de Rodeio. Tiago Lucas, de Amparo-SP, foi o campeão e conquistou a vaga para a final do circuito, em Barretos-SP, em 2025.

Tem mais

O Itaquá Music Fest retorna na sexta-feira (13/9), com shows de Wesley Safadão e de Pedro Sampaio. Já no sábado (14/8), se apresentam DJ Maju Santana, o cantor Xand Avião e a dupla Jorge e Mateus.

Ainda há ingressos disponíveis para a venda no site www.itaquamusicfest.com.br.

O evento acontece em estrutura na Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355), ao lado do Itaquá Park Shopping.

SERVIÇO:

Itaquá Music Fest 2024

Quando: 13 e 14 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação musical:

13/9 – 6ª feira

Wesley Safadão / Pedro Sampaio

14/9 – Sábado

DJ Maju Santana / Xand Avião / Jorge e Mateus

Compra de ingressos:

Site oficial do evento:

www.itaquamusicfest.com.br

VALORES:

Wesley Safadão + Pedro Sampaio

– Camarote Intense Amigo (para duas pessoas): R$ 260

– Camarote Intense Individual: R$ 140 meia | R$ 280 inteira

– Frontstage Amigo (para duas pessoas): R$ 140

– Frontstage Individual: R$ 80 meia | R$ 160 inteira

– Pista Amigo: R$ 35

– Pista Solidária: R$ 20

Xand Avião + Jorge e Mateus + DJ Maju Santana

– Camarote Intense Amigo (para duas pessoas): R$ 290

– Camarote Intense Individual: R$ 180 meia | R$ 280 inteira

– Frontstage Amigo (para duas pessoas): R$ 230

– Frontstage Individual: R$ 120 meia | R$ 160 inteira

– Pista Amigo: R$ 35

– Pista Solidária: R$ 20