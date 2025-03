Multiculturalidade: empresas brasileiras estão preparadas para contratar estrangeiros?

No cenário atual de crescente imigração para o Brasil, a inclusão de talentos estrangeiros

no mercado de trabalho ainda enfrenta barreiras estruturais.

No contexto do Dia Internacional Contra a Discriminação Racial (21 de março), é fundamental ampliar a discussão sobre diversidade e inclusão. Diversidade envolve múltiplas dimensões, como raça, nacionalidade, gênero e diferentes perspectivas culturais.

A partir desse olhar mais abrangente, surge uma questão essencial: Sabemos o real conceito de diversidade e os benefícios que ela pode trazer para as empresas brasileiras? Estamos prontos para abraçar e gerar resultados a partir da diversidade e multiculturalidade? E, dentro desse contexto

mais amplo, estamos preparados para contratar e integrar profissionais de diferentes

nacionalidades?

Embora o Brasil tenha uma tradição histórica de imigração, muitos estrangeiros ainda encontram dificuldades para ingressar no mercado de trabalho formal. Entre os principais desafios estão o excesso de burocracia para a regularização profissional, a falta de reconhecimento de diplomas estrangeiros e, principalmente, as barreiras culturais e linguísticas que dificultam a adaptação e o desenvolvimento desses profissionais.

A escassez de mão de obra qualificada no mercado de trabalho tem acelerado as contratações formais de estrangeiros no Brasil. De janeiro a agosto de 2024, entre admissões e demissões, o saldo de imigrantes trabalhando no País cresceu 53% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Luciane Rabello, especialista em expatriados e Recursos Humanos, destaca que a diversidade cultural nas empresas não apenas promove um ambiente mais inovador, mas também impulsiona a competitividade.

“O mercado de trabalho brasileiro tem muito a ganhar ao se abrir para talentos internacionais. Empresas brasileiras levam um DNA cultural aberto ao novo e altamente adaptável, o que nos torna uma potência integradora não tãobem explorada no âmbito dos negócios. A inclusão de estrangeiros traz novas perspectivas, novos ¨mindsets¨ para a tomada de decisão, aumenta a criatividade das equipes e melhora a capacidade das empresas de atuar globalmente. No entanto, é preciso ir além do discurso e investir em práticas efetivas de acolhimento e integração”, explica Rabello.