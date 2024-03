Mulheres terão entrada gratuita nos brinquedos do Família no Parque no Villa-Lobos neste final de semana

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Família no Parque no Villa-Lobos terá ação especial nos dias 9 e 10 de março, sábado e domingo. Todas as mulheres que estiverem acompanhadas por uma criança pagante, ganharão de presente a entrada grátis nas atividades permitidas para adultos. Entre as opções de entretenimento, estão: infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, e a novidades, o passeio de trenzinho pela área interna do parque, com duração média de 15 minutos e capacidade para 35 pessoas e o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento.

Na Área Kids, para os pequenos com até 5 anos, onde eles podem entrar com os adultos, as mulheres também terão gratuidade. Nesse espaço, há um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho, escorregadores, entre outras atividades.

A atração Família no Parque possui mais de 20 opções de brinquedos para todas as idades e equipe de animadores que interage com os visitantes, tornando o passeio ainda mais especial.

A entrada no parque e no Família no Parque é gratuita e os brinquedos pagos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente através do www.familianoparque.com.br ou na bilheteria que fica no local. E a programação acontece das 10h às 18h.

Família no Parque no Villa-Lobos

*Gratuito nos dias 9 e 10 de março para mulheres acompanhadas de uma criança pagante

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Tickets: a partir de R$ 10 – combo com 10 tickets por R$ 80, VipPass por R$ 150

Passeio de trenzinho: das 10h às 18h, com última saída às 17h – 3 tickets por pessoa por cerca de 15 minutos.

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Site: www.familianoparque.com.br

