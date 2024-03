Mulheres suspeitas de envolvimento com fraudes financeiras são presas em Caieiras

Duas mulheres, de 43 e 61 anos, foram presas em uma casa de alto padrão localizada no Jardim Boa Vista, em Caieiras, na Grande São Paulo, na quarta-feira (20). As detidas são suspeitas de envolvimento em crimes de fraudes financeiras.

Os policiais civis foram até o endereço para cumprir mandados de busca e apreensão contra um homem que mora no local. No entanto, ele não estava. Os agentes monitoraram o endereço e perceberam quando uma moradora chegou em um carro de luxo. Ela foi abordada na sequência.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram um revólver calibre 32 de numeração raspada, além de munições em um dos quartos. Em outro cômodo, localizaram um colete balístico e uma espingarda calibre 12, também com numeração raspada e dois cartuchos. No terceiro quarto, havia duas pistolas, munições e de R$ 80 mil escondidos em um cofre.

No total, os investigadores da 6° Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio apreenderam quatro armas de fogo, 45 munições de diferentes calibres, um colete balístico, dois veículos, 15 relógios, quatro computadores, três aparelhos celulares e duas máscaras de borracha.

A Polícia Civil investiga, ainda, a participação das mulheres em uma quadrilha especializada em invasão a residências. As suspeitas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Caieiras, onde permaneceram detidas. O caso segue sendo investigado.