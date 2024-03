Mulheres que fazem do grafite a sua arte é tema do livro “Do Grafite à Fine Arte – Digital”

Mergulhando na arte urbana, o livro “Do Grafite à Fine Arte – Digital” traz uma análise do papel feminino nas artes visuais, em diálogo com a complexa conjuntura social. Isso porque as obras dessas mulheres e seus passos poéticos buscam constantemente a experimentação, propondo a ultrapassagem das fronteiras artísticas, ou melhor, a extinção delas.

O livro sensibiliza a arte presente nas ruas e busca evidenciar o entendimento da produção feminina, baseado em uma constante renovação de linguagem e interação com o público, contextualizando com o processo histórico do grafite em São Paulo.

Caminhando entre as relações das artistas com a sociedade e a simbologia e representatividade do feminino, “Do Grafite à Fine Arte – Digital” mostra que entre os avanços e os recuos do grafite, novas perspectivas surgem na capital. A publicação reúne textos inéditos que abordam o trabalho de 16 artistas visuais mulheres: Auá Mendes, Barbara Goy, Bianca Foratori, Calor carol, Clara Leff, Crica Monteiro, Kelly Reis, Lady Brown, Lau Guimarães, Mag Magrela, mari Pavanelli, mari Mats, Mathiza, Pri Barbosa, Simone Siss e Tikka Meszaros.

Disponibilizado em 03 idiomas e com audiodescrição, visando a democratização de acesso ao conteúdo, o livro conta com uma seleção cuidadosa do grafite na cidade de São Paulo. Através de imagens de murais, pinturas e muito mais, o lançamento pretende despertar nos leitores o desejo de saber mais sobre a arte urbana que acontece na cidade.

