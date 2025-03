Mulheres ganham espaço na gestão de Unidades de Conservação no Brasil

No mês das mulheres, o Programa COPAÍBAS – Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas e Áreas Protegidas nos Biomas Amazônia e Cerrado –, gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), lança a publicação “A Questão de Gênero nas Unidades de Conservação – Um debate necessário e um chamado à ação”, que traz sugestões de estratégias em busca do aumento da participação feminina na gestão de Unidades de Conservação em seus conselhos gestores e a valorização e inclusão delas em atividades de gestão territorial.

O lançamento é resultado da formação em Gênero e Meio Ambiente promovida pelo programa voltada para os gestores das 21 unidades estaduais de conservação parceiras e suas equipes. As ações buscam dar visibilidade à necessidade de reconhecimento do papel das mulheres na gestão dessas áreas. No caso dos 21 parques estaduais apoiados pelo COPAÍBAS, por exemplo, 21% dos profissionais que estão à frente da gestão são mulheres, e houve um aumento de 22% na participação feminina nos conselhos gestores em relação ao início do programa, em 2020.

A publicação traz sugestões práticas e estratégias possíveis para alcançar essa maior participação das mulheres na gestão. São dicas como a criação de ciclos de formação continuada para as equipes, ampliando assim o conhecimento sobre as questões de gênero; criação de normativas internas, seja nos órgãos ou conselhos gestores, que garantam a paridade de gênero; até soluções mais simples, como a marcação de reuniões em horários viáveis para a participação feminina, evitando que coincidam com compromissos majoritariamente delas, como períodos de entrada e saída escolar.

Além da publicação, o COPAÍBAS lança também este mês o podcast “Marias Guardiãs das Florestas”, que dá voz às conselheiras e defensoras da conservação sobre assuntos como gênero, território e identidade, divisão justa do trabalho doméstico, entre outros temas. Entre as participantes estão Ângela Mendes, atual coordenadora do Comitê Chico Mendes e filha do ambientalista e seringueiro Chico Mendes, morto em 1988, em Xapuri, no Acre, e Geovânia Machado, quilombola, pesquisadora e coordenadora do Conselho Nacional das Populações Extrativistas do Maranhão.

O papel delas nos conselhos

Os conselhos gestores são os espaços oficiais de participação social junto às Unidades de Conservação, possibilitando uma melhor integração com as comunidades. Em Goiás, no Parque Estadual Terra Ronca, Andréia Xavier, mãe de dois filhos, se tornou uma referência para as mulheres do entorno, promovendo eventos na área de saúde da mulher e ampliando o conhecimento delas sobre o território. Ela já atuou na equipe de apoio do parque e, hoje, ocupa o cargo de diretora do Conselho de Turismo do município de São Domingos. “Criei esse vínculo e fui bem aceita por ser uma mulher, em comunidades onde as mulheres são maioria. É um degrau que elas sobem quando conhecem seu território e se sentem pertencentes a ele”, conta.

Já no Parque Estadual Serra do Cabral, em Minas Gerais, o envolvimento das mulheres da região é expressivo. Em 2023, 21 mulheres participaram dos conselhos, e a expectativa para este ano é aumentar esse número. A arqueóloga Christiane Lopes, que possui terras no entorno do parque há cinco gerações, é uma delas. Sua preocupação é a proteção das lapas e abrigos que registram pinturas rupestres da fauna e flora da região. “A grande relevância da pintura que temos aqui é que elas estão presentes em uma paisagem intocada no parque e entorno. São pinturas datadas de 3.500 anos”, explica.

Onde acessar a publicação e o podcast

A publicação “A Questão de Gênero nas Unidades de Conservação – Um debate necessário e um chamado à ação” já está disponível na biblioteca do site do Programa COPAÍBAS e do FUNBIO. Já o podcast “Marias Guardiãs das Florestas”, com quatro capítulos, pode ser acessado no canal do FUNBIO no YouTube.