Mulheres fazem história na eletricidade

Um dia de parceria, empatia mas, sobretudo, de empoderamento. O domingo, 23 de junho, foi marcado, na ViaMobilidade, pela atuação de 17 mulheres de diferentes setores da área de Manutenção de Equipamentos Fixos, que se uniram para uma ação pioneira no ramo da eletricidade. Em conjunto, elas atuaram na manutenção da subestação de Osasco, da Linha 9-Esmeralda, onde realizaram a chamada preventiva P12, uma atividade normalmente realizada por força de trabalho masculina.

O grupo formado para a atividade juntou desde mulheres experientes até jovens que tiveram a primeira vivência na atuação, transformando a pluralidade em eficiência. A preventiva ocorre anualmente e consiste, basicamente, na limpeza dos transmissores de energia que fazem os trens funcionarem. Aparentemente, apenas um trabalho técnico, a ação é de suma importância para a locomoção diária de milhões de pessoas.

A ação ocorreu após três dias de treinamentos coordenados pela técnica Bianca Rodrigues Marcelino Portela, de 30 anos, e foi possível após seu amplo engajamento. Ela contou ter notado um crescimento da atuação feminina na área de Manutenção de Equipamentos Fixos e visto ali uma oportunidade de impulsionar e incentivar ainda mais mulheres a seguirem seus sonhos. “Quando eu era criança, não imaginava trabalhar com nada parecido, mas estou aqui para mostrar que é possível”, afirmou.

Junto dela, a técnica de segurança do trabalho Claudia Rodrigues da Silva passou boa parte do dia emocionada acompanhando as colegas. Aos 52 anos, ela tem dedicado os últimos 16 ao setor metroviário. “Hoje é um dia de muito orgulho para mim. Depois de 16 anos de ferrovia, vejo um time completo de mulheres, uma conquista muito grande que, eu creio, daqui para frente virão muito mais trabalhos além deste”.

Nessa atividade também ocorre a verificação de possíveis avarias, trincas e rachaduras nos isoladores. Na ação, são usados panos e buchas para a limpeza das peças, que são feitas em porcelanato, além de materiais de mobilidade, como escadas e cordas. Além disso, a equipe utiliza itens de segurança, como luvas, roupas adequadas, botas e demais equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários.

Última a descer das torres de energia – que subiu pelo menos três vezes -, a caçula do grupo naquele dia, Karen Emily Nunes Brandão, de 20 anos, afirmou “não ter palavras” para descrever seu sentimento ao fim dos trabalhos ao lado das 16 companheiras. “Desafiador”, foi outra palavra que usou para comentar suas sensações. “É muito bom estar aqui. Tem seus desafios, como qualquer outra área, mas se é algo que você gosta e sente, vem. A gente apoia uma à outra. Por ser uma área que tem poucas mulheres, a gente acaba enfrentando mais desafios, mas a gente tem força pra isso”, disse.

Iniciativas como esta, voltadas para o público feminino, são práticas comuns na ViaMobilidade. “Valorizar a capacitação e o desenvolvimento das mulheres que atuam no sistema ferroviário é um dos objetivos da companhia. Para aumentar a contratação de mulheres, realizamos campanhas permanentes na empresa”, comenta a coordenadora de Gente e Gestão da ViaMobilidade Linhas 8 e 9, Daniele Nascimento Borges Dantas.

No ano passado, por exemplo, a concessionária formou a sua primeira turma exclusiva de operadoras de trens. E desde 2023, a empresa promove a expansão do conhecimento de jovens profissionais mulheres de 18 a 22 anos em áreas de manutenção, fruto de uma parceria com o SENAI-SP Mariano Ferraz, que disponibiliza vagas de aprendizagem em Mecatrônica no complexo de educação profissional para o público feminino.