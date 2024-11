Mulheres empreendedoras da ACISA fazem homenagem à vice-prefeita e vereadora eleitas

As mulheres estão cada vez mais assumindo importantes papeis na sociedade e mostrando a força do seu empoderamento. Seguindo essa premissa, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras (NME) da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoveu uma homenagem especial a duas mulheres que vêm escrevendo história na cidade de Santo André, a vice-prefeita eleita Silvana Medeiros e a vereadora reeleita, Ana Lucia Ferreira Oliveira Meira (Ana Veterinária).

No último dia 13 de novembro, elas participaram de uma roda de conversa com as integrantes do NME e convidadas e apresentaram a sua trajetória profissional, conquistas e como a política surgiu como oportunidade para ajudar a sociedade e defender várias causas sociais.

A vereadora abordou sobre as 27 leis municipais que ajudou a emplacar e pediu à vice-prefeita eleita para que continue apoiando os projetos ligados à área de saúde, ao empreendedorismo e à causa animal, dentre outros.

Em seguida, Ana Veterinária e Silvana Medeiros foram contempladas com uma placa de agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos em prol da cidade andreense. O evento também contou com a presença do secretário de Assuntos Governamentais de Santo André, Edson Festucci, e do vice-presidente de Ação Política e Institucional da ACISA, Eduardo Gobatti.