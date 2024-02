Mulheres em Movimento festeja Carnaval no Mané Garrincha

Carnaval é tempo de folia e cada um comemora a festa onde quiser e quando quiser. As participantes do Programa Mulheres em Movimento de Diadema escolheram a piscina recreativa do Clube Mané Garrincha para festejar Momo e também aproveitar o ambiente aquático para espantar o calor, que neste mês de fevereiro está com temperaturas altas.

O tradicional “Grito de Carnaval do Mulheres” acontece todo ano no clube municipal e na última sexta-feira (9/02) ele foi realizado com a participação de 150 alunas do Programa.

Foram quase três horas de atividades. A programação começou por volta de 7h30 e o “esquenta” foi na quadra poliesportiva. Cantando as famosas marchinhas de Carnaval, as participantes fizeram aquecimento com orientação dos professores, que dão aulas de ginástica nos 16 espaços que a Prefeitura oferece para a prática de exercícios físicos.

Dentro da piscina foi realizado hidroginástica e ao som de muito samba e músicas alusivas ao festejo, as foliãs dançaram, cantaram e se divertiram muito dentro da água.

“O Grito de Carnaval do Mulheres é um evento muito esperado pelas frequentadoras do Programa. Ele faz parte das ações de integração e pertencimento que a iniciativa municipal realiza e que envolve atividades de lazer e cultura como ida a cinemas, museus, parques e a passeios”, declara a coordenadora do projeto, Andreia Geraldo.

A realização do evento no Clube da Prefeitura tem outro propósito, que é divulgar o local para as frequentadoras do Mulheres. “Como são todas moradoras de Diadema, nós aproveitamos para falar da infra que o equipamento possui e que depois elas podem vir com seus familiares”, concluiu Andreia.

O Clube Mané Garrincha é um complexo de lazer com ginásio poliesportivo, sala de ginástica e outras áreas de convivência. Seu espaço aquático é formado por duas piscinas: uma semiolímpica e outra recreativa. Para frequentar o espaço é necessário fazer inscrição, mas aos sábados e domingos o Clube é aberto para a população.