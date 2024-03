Mulheres de Diadema poderão fazer cursos online gratuitos

A Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho (SEDET), em parceria com o Governo do Estado, está disponibilizando 90 vagas em cursos de qualificação profissional, com certificado, especialmente para as mulheres de Diadema. O programa Qualifica oferece aulas de Inglês para Recepção (30 vagas), Espanhol para Recepção (30 vagas) e Balconista de Farmácia (30 vagas). Todos serão online e no período noturno.

“Estudar é uma ferramenta poderosa para o empoderamento das mulheres,” incentiva Lúcia Bueno, coordenadora do Polo Cosmético de Diadema. “Por meio do estudo, as mulheres têm a oportunidade de adquirir conhecimento e habilidades que podem não apenas melhorar sua própria vida, mas também impactar positivamente suas famílias e comunidades. Portanto, aproveitem essa chance e se tornem protagonistas de suas próprias vidas!”

A idade mínima para participação é 16 anos e as vagas serão preenchidas preferencialmente por mulheres da cidade. Inscrições podem ser feitas até 09/04, clicando nos links abaixo:

Para fazer inscrição é preciso entrar com seu cadastro gov.br. As aulas começarão no dia 16/04.