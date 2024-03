Mulheres da região do Capão Redondo ganham curso de empreendedorismo do Sebrae

Começa no dia 18 de março no bairro Jardim São Luís, região do Capão Redondo na Grande São Paulo, o “Construindo Negócios Vencedores”, curso gratuito de empreendedorismo que tem o objetivo de preparar mulheres de baixa renda para a criação e administração de pequenos negócios.

As aulas acontecem na Casa da Cultura e Educação, instituição fundada em 1999 sem fins lucrativos, que atende a região do Capão Redondo com mais de 1 milhão de moradores.

Dados do Mapa de Desigualdade, elaborado em 2022 pela Rede Nossa São Paulo, apontam que Jardim São Luís é um dos bairros com mais microempreendedores da capital paulista. A comunidade é a sétima da lista das regiões com mais empreendedores da cidade, com 2,08% do total. A primeira é Grajaú com 2,77% do total, seguido pelo Jardim Ângela, com 2,47% e Capão Redondo, com 2,31%.

“Muitas mulheres inscritas no curso já têm o próprio negócio devido a falta de oportunidade no mercado de trabalho, mas apresentam dificuldades na gestão. Por isso, é essencial que elas tenham uma formação para que possam crescer. São boas iniciativas em diferentes segmentos como na gastronomia, moda, beleza e estética que precisam ser estruturadas e formalizadas”, destacou Francinete Oliveira, gestora da Casa da Cultura e Educação Jardim São Luís.

A iniciativa do curso é do Instituto Camargo Corrêa, que tem décadas de experiência na formação de negócios sociais em diferentes regiões do Brasil, e conta com uma parceria com o Sebrae.

“As aulas, desta primeira turma, que conta com 40 alunas, vão até maio. Na sequência, já vamos abrir novas oportunidades com cursos em parceria com Sebrae nos meses de junho e outubro”, acrescentou Bárbara Bueno, diretora executiva do Instituto Camargo Corrêa.

Para apresentar o projeto à comunidade, em 11 de março, antes do início das aulas, está programada uma aula aberta para quem quiser participar.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo link: Inscrições para a aula

“Empreendedorismo Feminino”

Mais informações pelo telefone: 11- 5851 1796.

Ranking dos bairros de São Paulo com mais microempreendedores:

1ª Grajaú – 2,77%

2ª Jardim Ângela – 2,47%

3ª Capão Redondo – 2,31%

4ª Cidade Ademar – 2,24%

5ª Sacomã – 2,18%

6ª Sapopemba – 2,16%

7ª Jardim São Luís – 2,08%

8ª Brasilândia – 2,07%

9ª Campo Limpo – 2,07%

10ª Itaquera – 1,92%