Mulheres bombeiros celebram formação como sargentos

As sargentos Cristiane e Raquel tiveram nesta sexta-feira (23) um dia especial. Depois de seis meses de curso, elas e mais 91 alunos se formaram em sargentos bombeiros na Escola Superior de Bombeiros (ESB) da Polícia Militar, localizada em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Raquel recebeu das mãos do marido, o 2° sargento André, o capacete, símbolo das formaturas do bombeiros. Eles se conheceram na corporação em 2016 e são casados há 3 anos. Ver a cena da formatura de sua esposa por onde já passou um dia é motivo de orgulho para o militar.

“Foi muito suor, dias fora de casa, superando os medos e os limites. Ela é a mulher mais corajosa que eu conheço”, disse o sargento André, que atualmente trabalha no 4° Grupamento de Bombeiros (Guarapiranga).

Para a formanda, a maior dificuldade enfrentada passa longe dos treinamentos diários. “O mais difícil é ficar longe da família e dos amigos. É necessário muita resiliência e vontade de vencer. É saber que vou entrar em lugares que ninguém poderá entrar para ajudar o próximo”, disse.

Os alunos durante o Curso de Bombeiros para Sargentos estudaram disciplinas técnicas de prevenção e combate a incêndio, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar, salvamento terrestre, em altura e atendimento a emergências envolvendo produtos perigosos.

A felicidade ao se formar também pôde ser vista no rosto da sargento Cristiane, que neste ano completa 28 anos no Corpo de Bombeiros.

“É uma sensação muito boa de dizer pra eu mesma que consegui. É muita responsabilidade ser sargento, não podemos parar de treinar e estudar”, disse emocionada.

Quem entregou o capacete para a bombeira foram suas filhas gêmeas, Júlia e Heloísa, de 7 anos, que estavam fardadas com o uniforme da Polícia Militar. “Elas dizem que querem trabalhar igual a mãe, mas vou deixar para elas escolherem porque não é fácil”, brinca.

Evento

Durante a solenidade que também comemorou os 60 anos da Escola Superior de Bombeiros, no dia 18 de fevereiro, os primeiros colocados do curso foram homenageados. O primeiro colocado, 3° sargento PM Cristian Garcia, recebeu a medalha “Pedro Dias de Campos” em grau bronze. Já os segundos e terceiros, 3° sargentos PM Gabriel Campagnoli e Anselmo Adriano, respectivamente, receberam um certificado.

“Quero desejar muito sucesso na carreira de vocês. Sei das dificuldades que passaram no curso porque passei um ano da minha carreira aqui. A responsabilidade é grande, mas tenho a certeza que estarão prontos para enfrentar qualquer adversidade”, disse aos formandos o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O atual comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Nilton César Zacarias Pereira, ressaltou a importância do trabalho dos sargentos. “Essa população precisa ter um atendimento primordial e os senhores são a ponta da lança dessa instituição. Guardem sempre os ensinamentos desse centro de excelência”, disse.

Ao final do evento, todos os formandos foram “batizados” com o tradicional banho de água no centro do pátio da ESB.

Produtividade

Em 2023, os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo resultaram em 569 mil ocorrências atendidas, 236 mil resgates feitos, 45 mil incêndios controlados e 117 mil vistorias realizadas, além da prestação de 7 mil ações de educação pública.