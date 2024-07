Mulher se passa por pediatra e leva recém-nascida de hospital

Uma falsa pediatra é suspeita de ter levado uma recém-nascida do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia na noite desta terça-feira (23).

A mulher teria entrado vestida como profissional da saúde. Segundo a direção do Hospital, ela ainda usava um crachá de identificação da Universidade.

Ela levou uma bebê que havia nascido há poucas horas. A equipe do hospital chamou a Polícia Militar e disponibilizou as imagens das câmeras de segurança do local.

Além da investigação policial, o Hospital informou ter iniciado uma apuração interna. ”A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso”, disse em nota nesta quarta-feira (24).

O pai da criança disse que não desconfiaram da falsa pediatra. ”Ela era muito bem articulada. Disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois eu vi que a menina não voltava e vimos que ela tinha levado”, relatou à TV Integração.

O UOL tenta contato com a Polícia Civil. Ainda não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.