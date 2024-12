Mulher se joga do quinto andar do prédio para escapar de agressão em Salvador

Uma mulher de 27 anos se atirou do quinto andar de um condomínio de luxo no domingo (9) na Avenida Luiz Viana Filho, também conhecida como Paralela, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, ela teria se jogado da janela do imóvel após ter sido agredida por um homem de 39 anos.

A Polícia Militar disse que, quando chegou ao local, a vítima estava sendo socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o suspeito havia sido contido pelos moradores.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi levado à delegacia e preso em flagrante por lesão corporal dolosa. Ele ainda irá passar por audiência de custódia. A vítima está internada em um hospital da cidade, mas seu estado de saúde não foi informado.

A investigação do caso será conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira.