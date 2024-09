Mulher que aplicava golpes pelas redes sociais é presa em Hortolândia

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (12), uma mulher de 29 anos por estelionato em Hortolândia, na região de Campinas. A equipe conseguiu recuperar R$ 1,1 mil em mercadorias. De acordo com as investigações, a suspeita aplicava golpes falsificando comprovantes de pagamento.

A vítima, proprietária de duas lojas na cidade, compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência contra a golpista, que realizava compras online no estabelecimento, utilizando perfis falsos em redes sociais.

A estelionatária realizava as compras e encaminhava comprovantes de pagamento falsos. Após receber as mercadorias, cancelava as transações.

Com a ajuda da vítima, que informou que a mulher estava aplicando o golpe novamente naquele momento, a equipe acompanhou um motorista que foi contratado para realizar a entrega.

A suspeita foi abordada pelos policiais em casa quando tentou receber as mercadorias. Nas buscas realizadas, os agentes encontraram bolsas, eletrônicos, relógios e perfumes — itens que somavam mais de R$ 1,1 mil. Tudo foi devolvido à vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia encontrou diversos perfis falsos que eram controlados pela golpista, além de grupos em aplicativos de mensagens que negociavam mercadorias furtadas. As contas também eram usadas para fraudar as compras.

Após o flagrante, a mulher foi encaminhada à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como estelionato e associação criminosa no 3º Distrito Policial de Campinas.