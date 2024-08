Mulher no Mercado de Trabalho: Equilibrando múltiplos papéis

O papel da mulher no mercado de trabalho passou por transformações significativas nas últimas décadas. Atualmente as mulheres não apenas ingressam no mercado de trabalho em número crescente, como também ocupam posições de destaque e liderança nas mais diversas áreas, refletindo uma mudança cultural e econômica.

Esta é uma jornada repleta de aprendizados e conquistas, porém extremamente desafiadora. Enquanto buscam construir suas carreiras, muitas também desempenham funções fundamentais em suas vidas pessoais, como cuidar da família, administrar o lar e oferecer apoio emocional aos entes queridos.

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE, em 2022 a taxa de participação feminina no mercado de trabalho no Brasil era de cerca de 53%. Um dos principais obstáculos enfrentados é a pressão para equilibrar esses papéis de maneira eficiente. A expectativa social de que sejam figuras centrais na vida familiar muitas vezes entra em conflito com as demandas do mundo corporativo. A necessidade de estar presente em casa, especialmente em momentos cruciais na vida dos filhos, ou para cuidar de familiares enfermos, pode entrar em choque com as exigências de disponibilidade e dedicação no trabalho.

Além disso, frequentemente encaram desafios adicionais no ambiente profissional, como disparidades salariais, discriminação de gênero e falta de oportunidades de progresso na carreira. No ranking de desigualdade de gênero, classificação feita pelo Fórum Econômico Mundial em 2022, que reúne 146 nações, o Brasil ocupa o 94° lugar.

Horários flexíveis, trabalho remoto e compartilhamento de responsabilidades com parceiros e familiares, a criação da tão importante rede de apoio, são algumas soluções criativas para conciliar trabalho e vida pessoal. Adicionalmente, a promoção de uma cultura empresarial inclusiva e sensível às necessidades das mulheres é fundamental, como a implantação, por exemplo, de políticas de igualdade salarial, projetos de cargos e carreiras e desenvolvimento de ambientes de trabalho que respeitem e valorizem a diversidade de perspectivas e experiências.

Portanto, convido-os a refletir sobre a importância do reconhecimento mútuo em nossas jornadas profissionais. Quando valorizamos as contribuições uns dos outros, criamos um ambiente mais inclusivo e colaborativo. Que possamos, juntos, cultivar uma cultura de respeito e apoio, onde todos tenham oportunidades iguais de crescer e prosperar.

O caminho rumo à equidade começa com cada um de nós, em nossas interações diárias e nas escolhas que fazemos para a construção de um futuro mais justo e brilhante para todos.