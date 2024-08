Mulher morre no primeiro dia do Burning Man, festival americano no deserto

Uma mulher morreu na manhã deste domingo (25), no primeiro dia da edição anual do Festival Burning Man, que acontece no deserto de Black Rock, em Nevada (EUA).

O evento começou na manhã do domingo, e a mulher foi encontrada inconsciente às 11h29 no horário local. Ela foi atendida na emergência, mas o socorro não conseguiu reanimá-la.

A morte foi confirmada pelo festival. “É com pesar que o Burning Man Project confirma a morte de um participante em Black Rock City, no Deserto de Black Rock, em Nevada. Nossos pensamentos e condolências vão para a família e amigos afetados por esta perda. A participante foi identificada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Pershing.” (Black Rock City é uma base temporária para os participantes do festival Burning Man.)

A causa da morte ainda não foi revelada. O nome e a idade da mulher também não foram divulgados.

“A segurança e o bem-estar de nossa equipe e comunidade são primordiais. Estamos cooperando totalmente com as autoridades locais enquanto elas investigam este incidente. O gabinete do xerife do Condado de Pershing investiga todas as mortes que ocorrem em sua jurisdição”, disse Festival Burning Man.

Um homem de 32 anos morreu no Festival no ano passado. Leon Reece também foi encontrado inconsciente e teve a morte constatada logo depois.