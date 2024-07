Mulher morre atropelada após se recusar a entrar em carro de homens na BA

Dois homens foram presos suspeitos de atropelar intencionalmente duas mulheres em Morro do Chapéu (BA). Uma delas morreu.

Um dos suspeitos foi preso nesta quarta-feira (10) pela morte de Lucileide Lima Reis. O outro, que era ex-companheiro da vítima, já havia sido preso na última sexta-feira (5) em São Paulo, onde estava escondido.

Lucileide e uma adolescente foram atropeladas às margens da rodovia BA-052. Segundo a Polícia Civil, o atropelamento ocorreu no dia 9 de junho.

Após uma festa, elas teriam recusado entrar no carro dos dois homens. As vítimas tinham ido na Festa da Argolinha, na fazenda Morro Velho, e foram abordadas pelos suspeitos no momento da saída.

Os quatro tiveram uma discussão depois das mulheres recusarem. ”Na sequência, as duas foram brutalmente atropeladas, com Lucileide morrendo no local’‘, contou a polícia.

O caso foi investigado pela Delegacia de Morro do Chapéu. Os dois acusados de feminicídio consumado e feminicídio tentado estão à disposição da Justiça.