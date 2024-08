Mulher espanta suspeitos de assalto com água fervendo

Uma comerciante foi flagrada espantando dois assaltantes aos gritos e com água fervente de sua loja em Buenos Aires, na Argentina.

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que a mulher conversa com um suposto cliente. Em um Pet Shop, ela parece explicar sobre os produtos do estabelecimento para o homem, que era cúmplice do assalto e se passava por comprador, segundo o jornal La Nación.

Em seguida, um homem vestido de azul entra no local. Ele vai em direção à comerciante e a ataca, segurando em seus braços. Com os gritos da vítima, o primeiro suspeito fecha a porta para abafar o som e não atrair a atenção da vizinhança.

Ainda aos berros, ela pega uma garrafa térmica do balcão e joga água fervente no criminoso. A mulher continua jogando o líquido até que os dois são expulsos de sua loja, sem levar nada. Não há informação de que tenham sido presos.

Veja:

#TresdeFebrero A LOS GRITOS Y CON AGUA HIRVIENDO, ECHÓ A DOS LADRONES QUE QUISIERON ROBAR EN SU LOCAL PARA MASCOTAS



Uno de ellos se hizo pasar por cliente y enseguida llegó un cómplice que se abalanzó sobre la mujer. Pero la víctima tomó un termo y le arrojó el líquido caliente. pic.twitter.com/M0MO0uiqTK — 24con (@24conurbano) August 27, 2024

”Fiquei muito assustada, estava sozinha”, contou a argentina ao canal TN. ”Assim que gritei, o primeiro suspeito fechou a porta na minha cara e pensei ‘sou eu ou são eles”, relatou sobre a tentativa de assalto que ocorreu na última sexta-feira (23).