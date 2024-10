Mulher escorrega e fica pendurada em janela de prédio

Uma mulher escorregou enquanto limpava uma janela e ficou pendurada no 15º andar de um prédio por quase cinco minutos no Guarujá (SP) – cidade no litoral do estado a cerca de 100 quilômetros da capital paulista – na terça-feira, 15. As imagens do ocorrido viralizaram nas redes sociais durante esta quinta-feira, 17.

Na cena, é possível ver a mulher segurando na beira da janela enquanto aguarda por socorro.

Três pessoas chegam para ajudar a mulher. Eles conseguem puxá-la com segurança para dentro do apartamento.