Mulher envolvida em esquema de transporte de drogas é presa pela PM Rodoviária no interior de SP

Durante policiamento na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó, a PM Rodoviária abordou um ônibus turístico com 26 passageiros. No decorrer da vistoria, 15 quilos de drogas foram encontrados com uma mulher de 24 anos, que foi presa em flagrante. O caso ocorreu durante a Operação Impacto na quarta-feira (6).

Os militares do 2º Batalhão estavam posicionados estrategicamente próximo ao pedágio no quilômetro 540 da rodovia quando abordaram os ocupantes de um coletivo que saiu de Campo Grande (MS) e iria até São Paulo.

Uma das passageiras alegou que comercializava roupas online e que viajava até o Brás, região central da capital paulista, para comprar mercadorias. No entanto, apresentou versões contraditórias aos policiais e não soube fornecer detalhes sobre a loja de e-commerce.

Diante das suspeitas, os agentes notaram que a mulher escondia duas bolsas embaixo do banco. Ao abrirem, dez tijolos de cocaína, três de crack e porções de maconha foram encontrados.

Conforme apurado, a mulher havia recebido a droga em Campo Grande (MS) e pretendia entregá-la a outro suspeito, envolvido no tráfico de drogas, que distribuiria os entorpecentes no centro de São Paulo.

A mulher foi encaminhada à delegacia de Regente Feijó, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. A Polícia Civil segue investigando outros possíveis envolvidos no crime.