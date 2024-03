Mulher é presa transportando pasta base de cocaína no corpo em Palmital

A Polícia Militar Rodoviária prendeu uma mulher, de 28 anos, que transportava 1 quilo de pasta base de cocaína em sua cintura. O flagrante foi na tarde desta sexta-feira (22), no Km 413 da rodovia Raposo Tavares, em Palmital, durante a Operação Impacto.

Os policiais abordaram um ônibus coletivo para fiscalização quando notaram que uma passageira estava com um volume acima do normal na região da cintura. Ao ser questionada, a mulher confessou que carregava pasta base de cocaína no corpo. Ela foi conduzida para a unidade da PM de Assis.

Durante vistoria foram localizadas cinco cintas com diversas pasta base de cocaína, fixadas na cintura da passageira. As drogas pesaram 1,2 quilos. A mulher foi presa e o caso apresentado na Delegacia da Polícia Federal em Marília.

Quase mil relógios apreendidos em Paulicéia

Também durante a Operação Impacto nesta sexta-feira (22), a PM Rodoviária apreendeu quase mil relógios sem nota fiscal no Km 680 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Paulicéia, interior paulista.

Os PM’s foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no local. Ao chegarem lá, localizaram dentro do veículo 26 caixas contendo, aproximadamente, mil relógios de origem estrangeira e sem comprovação fiscal.

O motorista, de 39 anos, foi socorrido para a Santa Casa de Dracena e será indiciado pelo crime de descaminho. Ele responderá em liberdade.