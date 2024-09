Mulher é presa suspeita de desviar medicamentos controlados no interior de São Paulo

Uma auxiliar de farmácia foi presa suspeita de desviar medicamentos controlados de uma unidade hospitalar de Americana, no interior de São Paulo. A mulher, de 38 anos, armazenava em casa mais de 700 remédios psicotrópicos e seringas.

As investigações se iniciaram após a Polícia Civil receber a denúncia de que a suspeita estaria comercializando medicamentos controlados de venda proibida. No curso da apuração, os policiais apreenderam uma sacola com ampolas de substâncias diferentes e seringas.

Os agentes da Delegacia de Investigações Gerais passaram a monitorar a mulher. Na quarta-feira (4), ela foi abordada assim que saiu de um hospital municipal. Inicialmente, a suspeita negou as acusações, mas na bolsa havia diversos medicamentos controlados sem comprovação da origem. Também foram feitas buscas na casa dela. Os policiais encontraram 770 caixas de diversos remédios. Os itens foram apreendidos para a perícia.

A mulher foi levada até a Delegacia de Investigações Gerais, onde permaneceu presa por receptação, corrupção e peculato. Os policiais seguem com as investigações para identificar outros envolvidos no crime.