Mulher é presa por manter laboratório para cultivo de maconha em São Paulo

A Polícia Militar prendeu uma mulher, de 35 anos, suspeita de tráfico de drogas depois de encontrar na casa dela 89 pés de maconha, no bairro Fazenda Aricanduva, zona leste de São Paulo, no domingo (25).

No local, havia equipamentos para plantar e cultivar a droga, como estufa, luz artificial, aquecedores, secadores industriais, além de adubos e vasos para o plantio.

Os policiais foram até o endereço averiguar uma denúncia sobre o cultivo de maconha. Conforme o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a suspeita realizaria o transporte de parte da plantação.

No final da noite de ontem, os policiais, que estavam no local, viram quando um casal deixava a casa em uma caminhonete carregando 51 pés de maconha.

O condutor do veículo informou aos policiais que foi contratado para fazer o frete. A mulher, que estava com duas crianças de 5 e 8 anos, disse que na casa tinha mais plantas de maconha. A equipe entrou no local e encontrou outras 38 mudas.

A perícia foi ao local e constatou o cultivo de maconha. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por semear ou cultivar drogas sem autorização.

Os celulares, a caminhonete e os entorpecentes encontrados foram apreendidos. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças entregues para um familiar.

O caso é investigado no 66°Distrito Policial (Parque do Carmo).