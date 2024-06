Mulher é presa com 25 kg de crack em caçamba de carro

Uma mulher foi presa na rodovia Anhanguera, em Americana, transportando 25 quilos de crack na quinta-feira (20). No carro também estava o filho dela, menor de idade.

O veículo foi parado pelos policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante um patrulhamento na rodovia. A condutora do veículo demonstrou nervosismo com a abordagem.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o entorpecente estava escondido na caçamba do veículo. Um cão farejador do 10° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) auxiliou nas buscas.

Ao desmontar a caçamba foram encontrados 25 tijolos de crack. Com ajuda de um borracheiro a equipe prosseguiu com o desmonte dos pneus, encontrando restos de cocaína nas rodas, o que indica que o mesmo carro já transportou o entorpecente dentro dos pneus.

A motorista informou que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e a entregaria em Campinas, no interior paulista.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal em Piracicaba.