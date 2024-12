Mulher é ferida por tiro enquanto relaxava em piscina na Barra da Tijuca

Uma mulher de 58 anos foi ferida superficialmente na cabeça por um tiro enquanto desfrutava de um momento de lazer em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu no último domingo, dia 29, durante a tarde.

Rosangela da Silva estava repousando em uma espreguiçadeira próxima à piscina do empreendimento quando o disparo a atingiu. O impacto do tiro foi registrado pelas câmeras de segurança do local, que captaram o exato momento em que a mulher se dá conta do ferimento.

O condomínio onde o episódio ocorreu está situado a poucos metros da movimentada Avenida Ayrton Senna, uma das principais vias da região. A ocorrência gerou preocupação entre os moradores e frequentadores do local, levando as autoridades a intensificarem as investigações para apurar as circunstâncias que cercam o disparo.

As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pela polícia como parte do processo investigativo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou as motivações por trás do disparo.