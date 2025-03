Mulher é detida no Sambódromo do Rio por morder pessoas durante o Carnaval

No último dia 4 de março, uma mulher foi detida pela Guarda Municipal no Sambódromo do Rio de Janeiro, onde, segundo relatos da corporação, ela estava mordendo pessoas em um camarote localizado no Setor 5.

A ação da Guarda Municipal ocorreu após uma solicitação da equipe de segurança do evento. Em comunicado oficial, a corporação destacou que a mulher apresentava sinais evidentes de embriaguez e demonstrou resistência durante a abordagem, chegando a tentar morder os próprios agentes.

Após a detenção, a mulher foi encaminhada para a 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova), onde deve responder por acusações de lesão corporal, resistência à prisão e desacato às autoridades.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre o número de pessoas que teriam sido feridas durante os incidentes. Esta ocorrência marca a terceira prisão realizada pela Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal no Sambódromo durante o carnaval deste ano, com os outros dois casos envolvendo flagrantes de violência contra mulheres nos dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro.