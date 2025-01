Mulher é baleada durante tentativa de assalto na Avenida Brasil, no Rio

Na madrugada desta terça-feira (21), uma mulher de 38 anos foi gravemente ferida a tiros em um incidente de tentativa de assalto que ocorreu na Avenida Brasil, nas proximidades do acesso à Linha Vermelha, na região do Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima estava dentro de um carro de aplicativo que se tornou alvo dos assaltantes.

Conforme relatos preliminares, o motorista do veículo, um Toyota Corolla, teria tentado escapar da abordagem feita por criminosos em um VW Nivus branco. Durante a fuga, o carro foi alvejado, e um dos disparos atingiu a passageira.

Após o ataque, o motorista conseguiu se dirigir até uma cabine da Polícia Militar situada na Linha Vermelha, onde solicitou socorro aos agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

A mulher foi atingida por balas na região lombar e no braço esquerdo. Inicialmente, ela recebeu atendimento no Hospital Federal de Bonsucesso, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro do Rio, onde passou por uma avaliação especializada em neurocirurgia. Posteriormente, retornou ao Hospital de Bonsucesso para realizar uma cirurgia.

As autoridades estão investigando o caso por meio da 17ª Delegacia de Polícia (DP) de São Cristóvão. A Polícia Civil já ouviu o motorista e está realizando diligências adicionais para identificar os responsáveis pelo crime.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não divulgou informações sobre o estado atual de saúde da vítima.